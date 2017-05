segurança Estado economiza R$ 14 milhões

na compra de 195 viaturas policiais Entrega de veículos será feita na sexta-feira, na Praça do Rádio

Compra de 195 viaturas novas que serão entregues às forças policiais de Mato Grosso do Sul pelo governo do Estado teve economia de R$ 14 milhões.

Segundo assessoria de imprensa da administração estadual, cada Trailblazer custa cerca de R$ 200 mil, mas foram adquiridas via licitação por R$ 128.600,00 cada, gerando uma economia de cerca de R$ 14 milhões.

Os veículos serão entregues amanhã, às 15 horas, em ato na Praça do Rádio Clube. Cada um vem equipado com giroflex e sistema de rádio, além de tração 4x4 e câmbio automático. Há ainda revisão gratuita garantida até os primeiros 90 mil quilômetros rodados.

O governo considera essa a maior entrega de viaturas da história do Estado, sendo que 116 serão entregues à Capital e entorno, beneficiando Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. O restante dos veículos será enviado a outros municípios do interior do Estado.

Os investimentos fazem parte da 4ª etapa do Programa MS Mais Seguro, lançado no ano passado para reestruturação da segurança pública.

Somente nesta 4ª etapa, o Governo investiu R$ 43,8 milhões, que permitiram a aquisição de mais de 300 veículos para atender as Polícias Civil, Militar, Perícia Oficial e Corpo de Bombeiros.

“Nós estamos fazendo um grande investimento porque a segurança pública é uma das prioridades do nosso Governo. O MS Mais Seguro como um todo vai entregar 700 viaturas para os 79 municípios”, afirma o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Ele lembrou também que desde o início de sua gestão, em 2015, “trocamos todos os coletes que estavam vencidos, melhoramos as estruturas, compramos armamento, munição, oferecemos cursos de capacitação”, enumerou.