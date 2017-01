SEGURANÇA Estado aguarda definições para trabalho conjunto com Exército na fronteira Ação pretende aumentar fiscalização perto de Paraguai e Bolívia

As forças de segurança do governo de Mato Grosso do Sul aguardam o detalhamento para atuar com o Exército na fronteira do Estado com Paraguai e Bolívia. O pedido para auxílio no monitoramento dessas regiões foi protocolado no Ministério da Justiça.

O trabalho das Forças Armadas para acompanhar a situação dos presídios também foi outro pedido feito. Contudo, a governadora em exercício, Rose Modesto, afirmou que a solicitação foi protocolar e feita para agilizar o trabalho conjunto, caso seja necessário.

"Foi uma formalidade. O governo federal pediu que fosse encaminhado e se houver a necessidade, já foi feito o pedido. Com isso, vai se tratar direto com o comando daqui (sobre como o trabalho seria feito", disse Rose, durante agenda que cumpriu hoje à noite, na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, Divoncir Schreiner Maran.

Ela asseverou que a maior necessidade do Estado é a presença do Exército nas fronteiras com os países vizinhos. "O que foi pedido de imediato é a presença do Exército na fronteira", disse.