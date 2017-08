Abuso Sexual Mulher sai e padrasto estupra

enteada de 5 anos no chuveiro Suspeito estava com duas meninas e estuprou uma delas

Homem de 36 anos foi preso em flagrante após estuprar a enteada, uma menina de 5 anos, dentro de casa, no Bairro Pró Moradia XV, em Rio Brilhante. Criança e irmã estavam tomando banho quando criminoso abusou de uma delas no chuveiro.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, mãe das crianças saiu para ir ao bar comprar cigarros para o autor e deixou as meninas tomando banho. Suspeito passou pelo banheiro e viu as duas sem roupas.

Conforme o site, suspeito foi até o banheiro, tirou o órgão genital para fora da roupa e passou várias vezes pelo corpo da menina de 5 anos. Após isso, teria colocado o dedo no órgão genital da criança e depois saiu do banheiro deixando as duas sozinhas.

Logo depois, esposa chegou em casa e ao trocar as meninas, a criança de 5 anos começou a chorar apontando para o órgão genital e dizendo que sentia dores. Mulher confrontou o marido e ele negou que tivesse feito algo com a menina. Mulher saiu da residência foi até o hospital e depois até polícia para relatar o caso.

Polícia foi até a residência e homem acabou confessando o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.