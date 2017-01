EXTRACONJUGAL Esposa desconfia de traição, segue

vereador e acaba agredida por ele Danilo foi o segundo vereador mais votado na cidade, com 527 votos

Esposa do vereador de Batayporã, Danilo Souza Enz, de 29 anos, registrou queixa contra o marido, após ter sido agredida por ele, na madrugada de ontem.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael de Souza de Carvalho, a esposa, de 24 anos, desconfiou que o marido estava se relacionando com outra mulher e resolveu segui-lo.

Ao perceber que era seguido, os dois começaram a discutir. Danilo então agrediu a mulher com dois tapas no rosto e empurrões. Ao Portal Correio do Estado, o delegado limitou-se a dizer que a vítima solicitou medidas protetivas. “Hoje o juiz deve deferir”.

Diante da grande repercussão que o caso teve, a autoridade policial não sabe quando o vereador será ouvido. “Talvez ele seja ouvido ainda hoje, ou no mais tardar semana que vem, para evitar exposição desnecessária aos dois”, explicou.

Além do vereador, outras testemunhas serão ouvidas. Nas eleições passadas, Danilo foi o segundo vereador mais votado na cidade, com 527 votos.