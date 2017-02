Entrevista ‘Esperamos, em 120 dias, tirar a cidade do caos; mas buracos sempre vão surgir’ Rudi Fiorese afirma que 30 mil buracos já foram tapados

Engenheiro Civil de carreira, com trabalho prestado para conceituadas empresas da área, Rudi Fiorese assumiu em janeiro o desafio de, pela primeira vez, ocupar um cargo público. Foi convidado pelo prefeito Marcos Trad para comandar a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, cujo trabalho interfere diretamente no dia a dia da cidade. Nesta entrevista, ele fala da prioridade dada à operação tapa-buracos, da coleta de lixo, dos projetos de pavimentação em alguns bairros, por exemplo. E explica que, em ano de verbas magras, é preciso lidar com prioridades que viabilizem o ir e vir da população.

O senhor assumiu uma secretaria cujo trabalho é fundamental para a qualidade de vida da população no que se refere à infraestrutura e serviços. Logo de cara, teve que acionar plano emergencial de tapa-buracos. Em qual estágio está este trabalho?

RUDI FIORESE - Nós já tapamos mais de 30 mil buracos. Aumentamos o número de equipes - quando assumimos havia seis e hoje trabalhamos com aproximadamente 20 equipes. E este é um trabalho contínuo, não vai poder parar em virtude do estágio em que encontramos as ruas da cidade. O que esperamos é, num prazo de 120 dias, tirar a cidade do caos, ou seja, deixar as principais ruas e avenidas em condições normais de tráfego. Eu sempre ressalto isso, porque não é uma promessa de que em 120 dias não haverá buraco. Não é isso! Afinal, as chuvas continuam aí e novos buracos surgem.

Este serviço já migrou da área central para os bairros?

Em algumas avenidas e ruas principais já atuamos, como por exemplo a Avenida Consul Assaf Trad, na saída para Cuiabá; Avenida Hiroshima, Avenida Aracruz, Rua Minas Novas, nas Moreninhas. Não estamos conseguindo, ainda, pegar determinada região da cidade e tapar todos os buracos que têm ali, isso a gente ainda não consegue fazer. Estamos atuando nas principais ruas e avenidas.

Algo que a população sempre questiona é a qualidade do asfalto que se aplica (baixíssima duração). Por que a Prefeitura ainda não abriu licitação para que outra empresa assuma o tapa-buracos, já que a atual utiliza produto de má qualidade?

O produto estamos adquirindo de empresa que tem uma usina de asfalto. O que nós estamos fazendo para melhorar a qualidade é deixando um técnico nosso o dia todo na usina, acompanhando a produção da massa asfáltica - inclusive chegou ao ponto de nós rejeitarmos alguns caminhões de massa. E em cada frente de trabalho também tem um fiscal nosso acompanhando a execução do serviço. E com isso, acredito que temos conseguido melhorar a qualidade. O que às vezes ocorre, é que um buraco que já está aberto há algum tempo, a base dele, do pavimento, que fica abaixo da camada asfáltica, se aquele buraco está lá – aberto há vários dias com água – aquela base já está comprometida. Então, simplesmente retirar aquela água dali e colocar massa asfáltica não é a solução. Por isso, estamos removendo a camada de base que está contaminada, refazemos esta base e recolocamos o asfalto sobre ela.

Há quem diga que estão colocando entulho, outros restos de construção e pedras sobre o buraco e depois asfalto. E que tudo isso faria o asfalto durar pouco. O senhor sabe algo sobre isso?

Não, não. Eu tenho visto isso na cidade, em alguns buracos. Mas, infelizmente, como ainda não estamos conseguindo atender a todos, imagino que a própria população está fazendo isso para minimizar o problema. Mas não é uma prática da Prefeitura. E é preciso citar que a gente começou, com este convênio com o Exército, a executar o recapeamento e execução de corredores de ônibus na Guia Lopes, na Brilhante, na Marechal Deodoro e na Bandeirantes. São as avenidas que estão no convênio com o Exército que vão fazer recapeamento e corredor de ônibus.

Com o anúncio de maior corte de gastos anunciado pelo prefeito, o senhor já tem a equação do que será prioridade, pelo menos neste primeiro ano de gestão?

A prioridade neste momento, e não poderia ser diferente, é o tapa-buraco. Não podemos deixar faltar recurso financeiro para isso. Nós temos outros serviços que também são imprescindíveis, como a coleta de lixo, a limpeza de praças, dos canteiros de avenidas. O recurso do qual dispomos, em primeira análise, será aplicado nisso. Se conseguirmos – atendendo isso – que sobre algum recurso, iremos aplicar em contrapartidas nas obras que estão com recursos assegurados, por exemplo, na Caixa Econômica Federal.

Então, a coleta de lixo feita pela Solurb está ligada a esta secretaria.

Sim, é a Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) que faz a fiscalização, o acompanhamento deste serviço.

Sendo assim, a coleta seletiva em Campo Grande, que atinge apenas algumas regiões, será ampliada?

Existe, gradativamente, uma ampliação da área coberta pela coleta seletiva. Mas não há prazo para atingir toda a Capital. Apenas para explicar a questão da Solurb, por contrato, como é uma agência de regulação de serviços, a fiscalização do serviço prestado por ela é de responsabilidade nossa. E isso está sendo feito.

No que se refere à pavimentação, quais bairros serão primeiramente beneficiados?

Há dentro do programa PAC pavimentação, com a Caixa Econômica Federal, atendimento às regiões do Nova Lima, da Vila Nasser, do Nova Campo Grande, Anache e José Tavares. Ainda neste ano iniciaremos no Bairro Nova Lima; Nova Campo Grande está em processo licitatório e a Vila Nasser começaremos o processo licitatório ainda neste ano.

De que forma a cidade pode melhorar a mobilidade urbana e o transporte a curto prazo?

Com a implantação destes corredores de ônibus conseguiremos aumentar a velocidade média, diminuir o tempo de percurso. A melhoria das condições das vias, ou seja, diminuir este grande número de buracos que existe nas ruas, com certeza ajudará a melhorar a condição do transporte, diminuir o tempo de viagem dos ônibus, melhorar o conforto de quem usa este transporte.

A Prefeitura Municipal recebeu a certidão negativa. Quais obras vocês pretendem retomar?

Os repasses da Caixa Econômica Federal serão normalizados agora, sem esta restrição que existiu pelo fato de não termos a certidão negativa. Isso também permitiu a assinatura de convênio com o Governo do Estado para o repasse para o tapa-buraco.

Além destes serviços públicos citados, quais outros estão sob a execução da Sisep?

Tem a limpeza de boca de lobo, por exemplo.

A Prefeitura quer contratar uma empresa para fazer esta limpeza, não é?

Sim, estamos estudando, inclusive, algumas alternativas que existem hoje , como caminhões próprios para isso. Esta limpeza facilitaria o escoamento da água pelas galerias, evitando e diminuindo alagamentos. Além da coleta de lixo, temos a roçada de canteiros, de avenidas, de praças, de áreas públicas. E temos ainda – e que é importante frisar – a manutenção das estradas vicinais. Campo Grande tem em torno de mil quilômetros de estradas vicinais, cuja manutenção também é de nossa responsabilidade. E, ainda, aproximadamente 90 pontes de madeira também nestas estradas.

Nesta área, quais projetos estão sendo executados?

Estamos dando manutenção nestas estradas. Neste período de chuvas diminuímos o volume de trabalho porque não adianta mexer numa estrada, por exemplo, e chove no fim do dia estragando tudo o que foi realizado.

E quais os pontos mais críticos da cidade?

Nestes locais vamos dando socorro diário. Hoje [anteontem] atendemos na região do Nova Lima, na Rua Jerônimo de Albuquerque, prejudicada pela chuva. Havia uma quadra asfaltada que a chuva levou e ficou uma grande erosão, impedindo a passagem de veículos. Fizemos ali o serviço emergencial.

E quanto ao problema de erosão no córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel. Quando este problema será sanado?

Nós já entregamos o projeto revisado para a Caixa Econômica Federal no dia 10 e estamos aguardando a análise por parte dela. Assim que for aprovado lançaremos a licitação. Nossa expectativa é lançá-la em março para fazer dali de onde está parado, que é a Rua Santa Adélia, até a Rua Aquário. Com a contenção de despesas temos que priorizar o que faremos. Há o tapa-buracos, que não tem como não fazer; a coleta de lixo, que também não tem como não fazer. Se sobrar um pouco de verba, aí sim faremos obras, contrapartida aos repasses da Caixa Econômica Federal. Qual é a prioridade? Vamos verificando. Por exemplo, o Córrego Anhanduí é prioridade; concluir alguma obra que já esteja com 70% ou 80% executadas, também. É deste modo que vamos levar este ano. Com a esperança de que a economia melhore e a receita aumente para que, em 2018, a gente consiga fazer as coisas de modo mais folgado.