IVINHEMA Erro em atestado de óbito faz polícia desenterrar corpo para desvendar crime Atestado apontava parada cardiorrespiratória, mas homem foi morto a pauladas

A Polícia Civil precisou desenterrar um corpo para desvendar um assassinato em Ivinhema, interior do Estado. O caso ocorreu no mês passado, mas só veio a tona nesta semana.

De acordo com entrevista do delegado Ricardo Cavagna, titular da delegacia de Ivinhema, ao site Ivinotícias, no dia primeiro de outubro, um homem de 34 anos foi agredido a pauladas no Bairro Triguenã, e acabou morrendo no hospital. No entanto, não houve registro de crime na polícia e a vítima acabou enterrada.

No atestado de óbito constava que o homem havia morrido devido a parada cardiorrespiratória e abuso de drogas, mas uma equipe da Polícia Civil foi até o local do crime e apurou que realmente havia acontecido um homicídio, praticado durante uma discussão entre vítima e um adolescente.

O delegado disse que questionoiu o hospital quanto ao porque de não terem comunicado a morte à polícia e foi informado pelos responsáveis que, como a vítima era usuário de drogas, eles haviam suspeitado de overdose. "Diante da clara evidência do crime de homicídio, a Polícia Civil representou por autorização judicial para exumação do corpo e realização de exame de necroscópico ", relatou o delegado.

O corpo foi exumado e a perícia constatou que, na verdade, o homem havia morrido devido a um traumatismo craniano.

A polícia continuou as investigações e apreendeu o adolescente suspeito pelo crime em Bonito. Ele foi encaminhado para a Unidade Educacional de Internação de Dourados e, na sexta-feira (17), acabou levado para Ivinhema.

Conforne o delegado, o garoto não revelou os motivos pelos quais cometeu o crime. Ele permanece internado.