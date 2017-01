MACACOS FORAM MORTOS Equipes buscam mosquitos em mata de MS para detectar vírus da febre amarela Em Aparecida do Taboado, macacos foram encontrados mortos

Agentes do setor de epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde (SES) estão em Aparecida do Taboado - distante 460 km de Campo Grande - para investigar se a morte de quatro macacos na Zona Rural do município está relacionada com a Febre Amarela, entre eles, profissionais da SES lotados em Três Lagoas.

De acordo com Luciano Silva, secretário de saúde de Aparecida do Taboado, ao todo, cinco pessoas fazem buscas por mosquitos na Zona Rural para encaminha-los para laboratório localizado em Belém, no Pará, para passar por análise. “Este laboratório está apto a identificar se os mosquitos estão contaminados”, explicou. Essas buscas devem acontecer até esta quinta-feira.

O secretário disse ainda que não será possível confirmar com precisão se os macacos morreram de febre amarela, pois, para isso, seria necessário colher o sangue desses animais até 24 horas depois da morte, contudo, eles foram localizados já em estado de decomposição. “Infelizmente não saberemos a causa da morte deles [macacos]. Mas é importante saber se há vetores contaminados, isso poderá nos mostrar, possivelmente, se a região conta com a doença”, destacou.

De acordo com Silva, por enquanto, não há motivo para preocupação, pois Mato Grosso do Sul é uma região imunizada contra a doença. “Eu acredito que a maioria da população do estado já tomou vacina contra a Febre Amarela, não devemos nos preocupar. O estado não registra casos há muitos anos”, completou.

A morte dos macacos foi identificada por trabalhadores rurais, e por saberem de surto da Febre Amarela em Minas Gerais, eles resolveram passar o caso à Secretaria Municipal de Saúde.

O animal é hospedeiro do vírus da febre amarela e quando um mosquito pica um macaco contaminado, o inseto pode transmitir a doença para o homem. Na zona rural e em regiões de mata, os mosquitos Haemagogus e o Sabethes são os principais transmissores. Nas cidades, o Aedes aegypti é o que geralmente propaga o vírus.

FEBRE AMARELA

Minas Gerais vive um período de surto da febre amarela silvestre, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti na zona urbana.

Foram notificados 391 casos, destes 58 foram confirmados. O estado registrou ainda 32 mortes por febre amarela. São Paulo também registrou três mortes.

SINTOMAS

Os principais sintomas são: febre, dores musculares em todo o corpo, dor de cabeça, perda de apetite, náuseas e vômitos, olho, face ou língua avermelhados, fadiga e fraqueza.