Entregador Buscas por entregador desaparecido

há quatro dias em rio continuam Forte chuva de ontem atrapalhou trabalho de mergulhadores

Quatro dias depois de desaparecer no Rio Aquidauana, em Rochedo, Vanderley de Melo, de 25 anos, ainda não foi encontrado. No domingo pela manhã, o rapaz tomava banho com amigos e familiares quando foi levado pela correnteza. O tio do rapaz tentou socorrê-lo.

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 daquele dia, porém, familiares disseram que equipe chegou ao local perto das 18h. Desde o ocorrido as buscas continuam. Ontem, no final da tarde, a forte chuva atrapalhou os trabalhos dos mergulhadores.

Vanderley trabalhou de moto-entregador da Droga Z, localizada no Portal Caiobá, mesmo bairro onde mora com o pai, em Campo Grande. Recentemente ele tinha sido empregado em box no camelódromo. Familiares do Paraná passavam feriado em Campo Grande quando ocorreu a fatalidade.