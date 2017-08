Crime ambiental Engenheiro é multado por divulgar vídeo jogando bola com onça amarrada No vídeo publicado em rede social, ele diz que "no MS é assim"

10 AGO 2017 Por GLAUCEA VACCARI 18h:18

Vídeo foi divulgado no perfil do engenheiro - Reprodução / Youtube Engenheiro de 38 anos foi multado em R$ 5 mil por publicar vídeo nas redes sociais onde joga bola com uma onça-parda que estava amarrada em uma árvore. No vídeo divulgado pelo infrator, ele chuta uma bola para o animal que está amarrado e diz: “Aqui no Mato Grosso do Sul é assim”. Polícia Militar Ambiental viu o vídeo e localizou o engenheiro, morador de Bela Vista. Ele disse aos policiais que gravou o vídeo em uma fazenda no Paraguai e que não sabe o que aconteceu com o animal. Homem foi multado, autuado administrativamente e poderá responder por crime ambiental de manter animal silvestre ilegalmente em cativeiro. Conforme a Pma, vídeo também incitaria publicamente os seguidores do infrator ao crime, dessa forma, ele poderá responder trambém por incitação à prática criminosa. Onça parda consta na lista de espécie em extinção.

