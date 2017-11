Homenagem Enfermeira de Campo Grande recebe Prêmio Anna Nery, no Rio de Janeiro Homenagem é para personalidades que destacam na enfermagem no país

A enfermeira Amélia Hiromi Muraoka, de Campo Grande, foi homenageada ontem, no Rio de Janeiro, onde recebeu o Prêmio Anna Nery 2017. A premiação nacional foi entregue pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), durante o 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), que acontece no RioCentro. O prêmio foi criado com o objetivo de prestar homenagem às personalidades que se destacam na enfermagem em todo Brasil, principalmente o compromisso com o cuidar e com a valorização da profissão.

O nome de Amélia Hiromi foi indicado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS). Anette Kenedy, presidente do Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE), saudou os homenageados da noite, dizendo que ser exemplo para a profissão é gerar motivação para o crescimento continuo. “Cada passo é um espelho para o desenvolvimento, por isso é importante clareza dos propósitos e grandeza nas realizações”, destacou.

Amélia Hiromi foi enfermeira da Santa Casa, com atuação desde 1984, tendo saído neste ano. Foi enfermeira de unidades de internação cirúrgica e clínica adulto e pediátrica, Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva, chefe-geral do Serviço de Enfermagem, gerente dos Serviços Diagnósticos e de Apoio, gerente Multiprofissional e por último trabalhava como gerente de Serviços Terapêuticos.

Também foi enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde com atuação em Unidade Básica de Saúde e Vigilância Epidemiológica. É pós-graduada em administração Hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pós- graduada em Desenvolvimento de Recursos Humanos.

O Prêmio Anna Nery é uma referência a Anna Justina Ferreira Nery, mais conhecida como Anna Nery, ou Ana Néri, que foi uma enfermeira brasileira, pioneira da enfermagem no Brasil. Já o CBCENF é considerado o maior evento anual de enfermagem da América Latina. Iniciado na segunda-feira, o congresso prossegue até amanhã e os seus participantes ainda terão até o encerramento atividades como palestras, mesas redondas, lançamento de livros, apresentações de experiências exitosas, e-posters e comunicação coordenada.