MUITOS ESTRAGOS Chuva e vento fortes deixam cidade de

19 mil habitantes sem energia elétrica Temporal destelhou mais de 300 casas e derrubou mais de 20 árvores

Energia elétrica de Costa Rica, região norte de Mato Grosso do Sul, ainda não foi totalmente restabelecida após temporal que atingiu a cidade, na tarde de ontem. Proprietários das mais de 300 casas afetadas receberam telhas para repor o que foi levado pelo vento.

Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, equipes da concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica no município, de 19.835 habitantes, trabalham nos locais mais afetados. “Foram dezenas de árvores de grande porte que caíram e danificaram fios e postes de energia”, contou o major Aldinei Peres da Silva, do 19º Sub-grupamento de Bombeiros Militar.

Ainda conforme o major, a chuva começou por volta das 16h e terminou cerca de uma hora e meia depois. “Foi rápida, forte e com muito vento, o que causou vários estragos na cidade”, relatou o militar.

Das casas atingidas, uma delas ficou totalmente destruída e outra foi parcialmente levada pelo vento. O Centro Comunitário do Idoso foi disponibilizado para acolher as famílias, porém, muitas delas preferiram ir para casa de parentes.

Por conta dos danos em toda a cidade, os Bombeiros trabalharam até meia noite de ontem (26) para cortar as árvores que obstruíram as ruas. Hoje, o serviço foi retomado logo pela manhã e contou com o reforço dos militares que estavam de folga.

“Cerca de 15 militares trabalham neste momento, além da Defesa Civil, Assistência Social do Município e voluntários”, pontuou o militar do Corpo de Bombeiro,s ao reforçar que equipes estão catalogando e conferindo "in loco" as casas atingidas pelo temporal.

Para hoje, a previsão é de 20 milímetros de chuva em Costa Rica, segundo o major. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê novas rajadas de vento para o Estado a partir de amanhã (28).