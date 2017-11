Segurança do Trabalho Encontro debate valorização da profissão no Estado Atualmente, há mais de 1.000 profissionais que atuam no segmento da prevenção de acidentes

Atualizar os conhecimentos sobre o mercado profissional e compartilhar informações sobre temas fundamentais como: convenção coletiva, reforma trabalhista, funções exercidas pelo profissional e ainda, planejar ações para o fortalecimento da classe.

Com esse objetivo, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho em MS (Sintest/MS) promove hoje (8), às 19h, na Câmara Municipal de Campo Grande, a quarta edição do evento que conta com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), Fundacentro/MS, Ministério do Trabalho e demais entidades de classe.

De acordo com o presidente do Sintest/MS, André Luiz Ferreira, “o encontro pretende reunir todos técnicos de segurança do estado para abordar temas relevantes tanto para a categoria quanto para a sociedade, já que temos um papel central na rotina de trabalho das empresas. Sendo assim, convidados todos os profissionais para que, por meio desse encontro, possamos estimular a valorização e o reconhecimento social da nossa categoria. O momento é agora”, considerou.

Na programação estão confirmadas palestras com Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho e Vladimir Struck, superintendente do MTE. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail erms@fundacentro.gov.br ou pelo telefone (67) 3321-6910.