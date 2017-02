AFOGAMENTO Encontrado corpo de adolescente

sumido há dois dias no Rio Formoso Em sete dias, este é o terceiro caso no mesmo rio

Corpo de Bombeiros localizou na manhã de hoje, no Rio Formoso, em Água Clara, o corpo do adolescente de 16 anos, Marciel Silva, que estava desaparecido há dois dias. O jovem foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira, quando tomava banho com a família.

Conforme informações do Portal Água Clara, o jovem caiu em uma parte funda do rio quando se afogou e desapareceu. Ele estaria com outro rapaz e uma prima, que conseguiram se salvar.

AFOGAMENTO

Na terça-feira, 12, Oládio de Deus e Claudevino Braga de Aquino foram encontrados mortos, por equipe do Corpo de Bombeiros, depois de desaparecerem no domingo, 12, no Rio Formoso, em Água Clara.

Irmãos pescavam nos fundos da Fazenda Xororó, quando Oládio caiu no rio. O corpo foi localizado a 1,2 mil metros do local em que estavam.

Claudevino, por sua vez, ao tentar resgatar o irmão foi levado por 200 metros.

Em sete dias este é o terceiro afogamento no mesmo rio

