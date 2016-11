LESÃO CORPORAL Enciumado com comprimento de roupa, jovem agride a namorada Vítima foi submetida a atendimento médico e denunciou caso à polícia

Mulher, de 25 anos, foi agredida com golpes de capacete, pelo namorado, na frente na casa dele na Rua do Fernando, no município de Jardim. O episódio de lesão corporal aconteceu na madrugada de hoje.

A vítima declarou para policiais que se relaciona com o jovem, de 18 anos, há duas semanas e, na madrugada de hoje, foi agredida com golpes de capacete quando chegavam na casa dele. A agressão teria sido praticada por ciúme, já que o autor implicou com o comprimento do short que a namorada vestia.

A vítima também revelou que o namorado é usuário de drogas. Como resultado da agressão, a mulher teve escoriações no braço, atestadas em atendimento médico. O agressor não foi encontrado.