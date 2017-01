Agora é lei Empresas de formatura deverão

arquivar fotos e vídeos por 5 anos Projeto de lei feito pelo então deputado Marcos Trad foi sancionado hoje

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou nesta terça-feira projeto elaborado pelo prefeito Marcos Trad (PSD) - quando ele atuava como deputado estadual, no ano passado – que define prazo de 5 anos para arquivamento de fotos e vídeos de festas de formatura. Atualmente, as empresas do setor guardam os arquivos em média por 24 meses.

Conforme a nova regra que está valendo a partir de hoje, as empresas que atuam em Mato Grosso do Sul têm que armazenar o arquivo por mais tempo para que os formandos consigam adquirir fotos e vídeos no futuro.

A legislação define como eventos de formatura conclusão de curso de nível superior, etapas da educação básic e cursos técnicos devidamente registrados no Ministério da Educação.

Em fevereiro do ano passado quando elaborou o projeto, o então deputado Trad afirmou que muitos ex-alunos levavam tempo para conseguir estabilidade financeira que possibilitasse a compra dos álbuns e vídeos.