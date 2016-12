AMAMBAI Empresários geram polêmica ao

morar por um ano na Casa do Artesão Prefeitura busca reintegração; Casal pede indenização por danos morais

Karl Hermann Hlawensky e Walkiria Fonseca Hlawensky estão no centro de polêmica em Amambai. Isso porque o casal reside há um ano na Casa do Artesão, depois de ter empresa e residência destruídas por erosão. Judicialmente, a prefeitura cobra a desocupação do imóvel.

Em dezembro do ano passado, conforme o site A Gazeta News, o casal perdeu a casa e o viveiro de mudas de eucalipto em enxurrada acompanhada de erosão. O abrigo temporário, disponibilizado pela Defesa Civil, foi justamente o prédio da Casa do Artesão.

O que era para ser temporário, no entanto, se arrasta há um ano sem necessidade de pagamentos de água, aluguel e energia elétrica pelos inquilinos. Notificados pela prefeitura, em abril, o casal disse não dispor de renda e ainda negou oferta de aluguel social.

Há dois meses novo pedido de desocupação sequer teve resposta e, na semana passada, o imóvel teve a energia elétrica cortada. Para o secretário de gestão, Valdir José Luiz, a medida ocorreu porque o local não era mais utilizado para fins públicos e entrou na lista de corte de gastos.

Sem energia, o casal recorreu ao advogado João Dilmar Estivalett Carvalho para que o serviço fosse restabelecido e pretende processar o município por danos morais. Já a procuradoria jurídica estuda solicitar reintegração de posse.

Enquanto a demanda não se resolve, a Câmara Municipal disponibilizou um “rabicho” para que Karl e Walkiria não passassem o Natal no escuro.