SUSPEITOS FUGIRAM Empresário investigado em ação de milícia é executado a tiros de pistola 9 mm Crime aconteceu na manhã de hoje na principal avenida de Paranhos

Empresário identificado como Ivan Fabrício Antunes de Oliveira, de 36 anos, foi morto a tiros, na manhã de hoje, em Paranhos.

Ao todo foram 15 disparos de pistola 9 milímetros, mas ainda não há informações de quantos acertaram a vítima. Os suspeitos pela execução conseguiram fugir e ainda não foram encontrados.

Segundo as informações preliminares do delegado Fabrício Dias dos Santos, o crime aconteceu por volta das 11h na Avenida Marechal Dutra, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e dispararam contra o empresário. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato.

MILÍCIA

Em setembro do ano passado, Ivan foi preso durante investigação da atuação de milícia na fronteira com o Paraguai. Na ocasião, a polícia descobriu que grupos armados estariam coagindo eleitores para garantir votos a determinados candidatos.