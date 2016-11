CRIME AMBIENTAL Empresa é multada por transportar agrotóxico vencido avaliado em R$ 600 mil Caminhão baú levava 9,5 mil litros do produto na BR-163

Empresa paranaense foi multada em R$ 66,3 mil por transportar de forma ilegal carga de agrotóxico vencido em um caminhão baú, na manhã de hoje, na BR-163, próximo a Campo Grande. Produto vencido estava avaliado em R$ 600 mil.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização na rodovia quando abordaram o veículo. No interior do caminhão, várias embalagens de agrotóxicos sem licença ambiental para ser transportados foram encontrados. Havia 9,5 mil litros do produto.

Conforme o motorista, que não teve a identidade divulgada, os produtos foram recolhidos nas cidades de Aral Moreira e Ponta Porã. Constava na nota fiscal que a carga seguia para Ipiporã (Paraná).

A empresa e motorista poderão responder por crime ambiental, com pena de até quatro anos de prisão. O produto foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.