CRIME AMBIENTAL "Limpa fossa" é multada em R$ 8 mil por despejar dejetos em locais inadequados O motorista não tinha documentação necessária pra o trabalho

Empresa “limpa fossa” foi multada em R$ 8 mil por despejar o que recolhiam em local inadequado, prejudicando o meio-ambiente, além de funcionar sem a licença ambiental em Campo Grande.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização, quando flagrou a ação indevida. Resíduos domiciliares eram jogados pela empresa de coleta em meio a vegetação. Os policiais acompanharam a movimentação de um caminhão tanque da empresa e flagraram a ação ilegal.

O motorista do caminhão não tinha nenhum dos documentos exigidos pela legislação para a autorização do transporte. A empresa, com sede em Amambai, foi autuada administrativamente e multada.

O caminhão foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas, juntamente com o motorista. Os responsáveis pela firma e o condutor do veículo responderão por crime ambiental. Pena pode chegar à seis meses de prisão.

A empresa foi notificada a efetuar a remoção dos dejetos e a recuperar a área degradada.