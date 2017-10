Diogrande Empresa de São Paulo entra com recurso contra licitação da Ernesto Geisel Aviso de interposição de contrarrazões cabe para os lotes dois e três

A empreiteira de São Paulo, Construdaher Construções e Serviços Ltda, entrou com recurso contra o resultado da licitação de revitalização da Avenida Ernesto Geisel. Conforme a publicação do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), de hoje (30), o aviso de interposição de contrarrazões recursal cabe para os lotes dois e três da obra.

O projeto de revitalização da Avenida Ernesto Geisel compreende os trechos entre as entre as ruas Santa Edélia e Abolição, primeiro lote, Abolição e Bom Sucesso, do segundo lote, e no terceiro lote, entre as ruas Bom Sucesso e Aquário. A empresa concorreu nas três etapas e ficou de fora de todas.

Apenas duas das 13 empresas que participaram do processo licitatório para a revitalização da Avenida Ernesto Geisel ganharam o certame por menor preço. O resultado foi divulgado após quatro meses da entrega das propostas.

O projeto ficou sob responsabilidade da Gimma Engenharia, obtendo sucesso apenas no primeiro lote, e a Dreno Construções entá responsável pelas outras duas etapas. Somadas, as propostas de revitalização alcançaram R$ 48.497.999,21.

A prefeitura previa um custo R$ 56.118.414,08 com a revitalização, sendo R$ 10 milhões de contrapartida do cofre municipal.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande não informou qual foi o objeto do recurso da empresa. Por meio de nota, foi informado apenas que a Construdaher está “questionando em ambos os casos elementos constantes na proposta da empresa classificada”.

Em nota, empresa disse que a decisão de ingressar com o recurso nas obras citadas foi tomada diretamente pela diretoria, em conjunto com o departamento jurídico. No entanto, não foi dado detalhes sobre os questionamentos levantados no recurso.

PROPOSTAS

A Gimma continua responsável pelo primeiro lote da obra - que teve 13 propostas - entre as ruas Santa Edélia e Abolição. A empresa ganhou por ter o menor preço na concorrência, sendo R$ 13.122.999,21 para esta etapa.

Com relação a segunda e a terceira etapa da revitalização - que tiveram 8 e 12 propostas, respectivamente - ainda é incerto. A empresa Dreno Construções ganhou o certame, mas com o recurso pode ficar de fora da obra.

Ainda conforme a publicação, a empresa também ganhou pelo menor preço, sendo R$ 21.975.000,00 no segundo lote e 13.400.000,00 para o terceiro lote.