Camapuã Empreiteira recebe R$ 1,2 milhão

a mais para manter rodovias Sete Engenharia receberá mais dinheiro para continuar serviço

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (26) que reajustou em R$ 1,2 milhão contrato firmado em junho do ano passado com empresa responsável por manter e asfaltar rodovias da região de Camapuã.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), a Sete Engenharia terá valor acrescido no contrato, mas não consta no documento qual a validade do documento assinado novamente pelo Estado.