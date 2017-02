Avenida Embriagado, tenente perde

controle e veículo cai em barranco Corpo de Bombeiros foi acionado, mas homem recusou atendimento

Embriagado, tenente da reserva do Exército Brasileiro, de 52 anos, perdeu controle da direção de caminhonete Hilux e veículo caiu em barranco. Fato aconteceu no final da tarde de ontem, na Avenida Presidente Vargas, Bairro Mendes Mourão, na cidade de Coxim.

De acordo com Edição de Notícias, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o tenente recusou atendimento. Ele foi levado à delegacia depois de ser submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.