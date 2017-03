Irritado Embriagado, mecânico derruba

poste em caminhão e agride morador Na ocasião, ele disse que seguia para a casa de umas mulheres

Embriagado, mecânico de automóveis, de 38 anos, colidiu veículo em poste de energia elétrica, que por sua vez quebrou e atingiu caminhão guincho. Irritado, condutor ainda agrediu morador que tentou socorrê-lo. Fato aconteceu hoje de madrugada na Rua João de Almeida Sampaio, Bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste.

De acordo com o Idest, mecânico conduzia veículo Saveiro quando colidiu em poste. Por conta do impacto, base quebrou e o poste caiu sobre a parte da frente de um caminhão guincho.

Em seguida, morador de 65 anos saiu para ver o que estava acontecendo e tentou ajudar o mecânico, mas ele reagiu e desferiu um soco no rosto da testemunha. O filho do idoso saiu em defesa do pai e passou a lutar com o condutor.

Polícia Militar foi acionada, o mecânico se recusou a fazer o teste do bafômetro e contou que, na ocasião, seguia para a “casa de umas mulheres” e que havia “perdido as contas de quantas latinha tinha tomado”. Ele foi levado para a delegacia.