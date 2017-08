Operação Cachorro Vinagre Em um ano de operação, PMA aplica

R$ 1,1 milhão em multas por desmatamento Operação da PMA e MPE usa satélite para localizar desmatamentos ilegais

No período de um ano, Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou mais de R$ 1,1 milhão em multas por desmatamentos ilegais. Autuações fazem parte da Operação Cachorro Vinagre, realizada desde agosto do ano passado pela PMA, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE).

Operação objetiva realizar levantamentos de desmatamentos ilegais em todo o Estado por imagens de satélite.

Áreas de desmatamento são levantadas pelo Núcleo de Geoprocessamento (Nugeo) do MPE e são crruzados dados dos licenciamentos. Em seguida, as pessoas que realizaram o crime ambiental são autuadas por equipes da PMA.

Em um ano, foram localizados 4.191,43 hectares de desmatamentos ilegais, que geraram 46 autos de infrações administrativos, com aplicação de R$ 1.183.205,00 em multas.

Dentre as autuações, algumas foram por desmatamentos recentes, outras enquanto iniciavam os desmatamentos e em outras a infração era antiga e na área desmatada já havia plantio de pastagem ou lavoura. Em alguns casos, PMA também encontra outros crimes nas propriedades, como exploração ilegal de madeira.

RESPONSABILIZAÇÃO

Além da multa, todos os infratores respondem pelos crimes ambientais e são notificados a apresentarem Planos de Recuperação d eÁreas Degradadas e Alteradas (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.

Todos os autos de infração são encaminhados para o MPE, para que os promotores de Justiça avaliem a necessidade de impetrar ação civil pública para reparação dos danos ambientais, caso acharem necessário.

PMA alerta para que os proprietários rurais realizem o licenciamento ambiental antes de efetuar desmatamento ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora, conforme exige a legislação.