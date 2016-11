DOURADOS Agentes encontram túnel de

12 metros em cela de presídio A passagem seria usada para fuga de detentos

Um túnel de aproximadamente 12 metros de comprimento foi encontrado na madrugada de hoje, na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Segundo o site Dourados News, o túnel estava na cela 20, na galeria quatro da penitenciária e os agentes encontraram durante vistoria de rotina e que possivelmente seria utilizado para a fuga dos detentos.

Ninguém conseguiu fugir, e o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) Ailton Stropa Garcia, afirmou que tomará as providências no local e identificará os autores.