Transporte de carga Em protesto por reajuste no preço do frete, caminhoneiros paralisam atividades Redução no preço de combustíveis e pedágios também são reivindicadas

Em protesto pelo reajuste do preço dos fretes, caminhoneiros de Mato Grosso do Sul vão paralisar as atividades amanhã. Manifestação deve começar às 7h nas BRs 163 e 262, em Campo Grande.

Paralisação foi definida hoje pelos empresários do setor de transporte de cargas do Estado, que decidiram aderir ao movimento iniciado na sexta-feira (13) em Rondonópolis.

De acordo com informações do Movimento das Transportadoras de Mato Grosso do Sul, pauta principal entre as reivindicações é o reajuste do preço dos fretes, que estão defasados há cinco anos. Categoria quer aprovação do Projeto de Lei que cria política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, que aguarda para ser votado no Congresso Nacional.

Também fazem parte das reivindicações a redução no preço dos combustíveis e pedágio, controle da indústria de multa e redução da carga tributária.

Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte de Cargas e Logística de MS (Setlog/MS), nos últimos três anos, 200 empresas de transporte rodoviário de cargas fecharam as portas. Além da crise econômica, aumento dos impostos e altas tarifas cobradas nos pedágios da BR-163 são apontados como motivos que levaram ao fechamento.

Protesto será concentrado na BR-163, próximo da rotatória da saída para São Paulo e na BR-262 será próximo do Posto Platinão.