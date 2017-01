Mundo do tráfico Em 24 horas, polícia apreende mais

de R$ 5 milhões em cocaína no Estado Quilo da droga chega a custar R$ 20 mil em São Paulo e Rio de Janeiro

Elbio Viegas, 36 anos, foi preso ao ser surpreendido por equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual com 129 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em torno de R$ 2,5 milhões, já que o quilo da droga chega a custar R$ 20 mil em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em aproximadamente 24 horas, foram apreendidos mais de R$ 5 milhões em cocaína na cidade de Amambai.

Durante fiscalização no posto policial localizado no km 242 da MS-156, militares abordaram Elbio, que conduzia carreta tracionada a semirreboque. Condutor disse aos policiais que saiu de Ponta Porã com carreta vazia porque não conseguiu carga para transportar, mas carregaria o veículo na cidade de Iguatemi.

Desconfiados, militares fizeram buscas no interior do veículo, ocasião em que encontraram 129 quilos de pasta base de cocaína escondidos em “paredes falsas” na cabine do veículo. Diante do flagrante, homem confessou que carregou o entorpecente em Ponta Porã e receberia R$ 15 mil para entregá-la em Curitiba (PR).

Elbio foi encaminhado para a delegacia e, além da pasta base de cocaína, foram apreendidos também um cavalo trator, dois celulares e R$ 4.049,00 em dinheiro.

OUTRO CASO

Motorista de 62 anos foi preso, na manhã de 11 de janeiro, em Amambai, depois de ser flagrado com carreta carregada com 129 tabletes de cocaína, avaliada em R$ 2,6 milhões. Ele pegou a droga em Ponta Porã e levaria até o Rio de Janeiro.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) faziam bloqueio, na MS-289, quando deram ordem de parada ao motorista. Militares revistaram a cabine e descobriram compartimento abaixo do banco, onde a droga estava escondida. O homem então revelou que tinha mais cocaína na caixa de cozinha do caminhão.

Aos policiais, ele contou que depois de pegar os 132 quilos de droga em Ponta Porã, passou em Coronel Sapucaia para carregar a carreta de milho e depois seguiria para o Rio de Janeiro. Ele disse ainda que entregaria o entorpecente para um desconhecido e receberia R$ 5 mil pelo serviço.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi indiciado por tráfico de drogas.