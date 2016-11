Meteorologia Em meio a calorão, frente fria chega mas temperaturas não ficam abaixo de 20°C No fim de semana, termômetros podem registrar 38°C com sensação superior a 40°C

Calor deve continuar durante todo o fim de semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas de até 38°C e pancadas de chuva durante a tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), situação persiste até segunda-feira (28), com aproximação de frente fria, que deve baixar ligeiramente as temperaturas, principalmente nos municípios das regiões sul e sudeste do Estado.

Na terça, massa de ar polar se desloca e provoca nova queda nas temperaturas, no entanto, temperaturas devem ser amenas, mas não deve fazer frio.

Em Campo Grande, termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima de 33°C durante o fim de semana. Amanhã, dia terá predomínio de sol e no domingo há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

No sul, temperaturas caem, mas em meio ao calorão que está fazendo no Estado, mínimas não devem ficar abaixo de 20°C na terça-feira, com máxima de 30°C em Ponta Porã e Ivinhema.

Coxim deve ter bastante calor no fim de semana, com temperaturas oscilando entre 26°C e 33°C e céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde.