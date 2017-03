ENEM PRISIONAL Em Mato Grosso do Sul, sete detentos atingem nota para cursar faculdade Ao todo, 913 fizeram as provas ano passado

Em Mato Grosso do Sul, sete detentos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL) atingiram nota para cursar o ensino superior. Ao todo, 913 fizeram as provas ano passado.

A Agência Estadual do Sistema Penitenciário do Estado (Agepen) divulgou que um dos que conquistou vaga para cursar faculdade foi Michael Lobato Coutinho. Ele está cumprindo pena por tráfico de drogas, na Unidade Penal “Ricardo Brandão”, em Ponta Porã, pelo regime semiaberto. Com 742 pontos na nota de corte, conquistou uma vaga no curso “Sistema de Informações” da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“Sempre sonhei em fazer programação de computador e decidi tentar uma vaga na universidade, através do Enem prisional, pois tempo eu tinha para estudar”, comenta Michael, revelando que emprestava livros e apostilas da biblioteca do estabelecimento prisional para se preparar para as provas. “É muito importante o ensino dentro presídio, assim como a existência da biblioteca e a oportunidade de também participarmos do Enem”, ressalta.

Os outros seis presos aprovados estão todos no regime fechado e são de unidades de Aquidauana, Jardim, Corumbá e Ponta Porã.

LEVANTAMENTO

A Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen revela que, durante o ano de 2016, 24 reeducandos cursaram ensino superior dentro das unidades prisionais do Estado; com acesso às plataformas on line de ensino; outros 2.200 frequentaram os ensinos fundamental e médio pelo sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), além 800 terem participado de capacitações profissionais. Até mesmo o acesso à pós-graduação é possibilitado, com dois internos da Capital se especializando em Coaching e Liderança, atualmente.