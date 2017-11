Dourados Em madrugada violenta, duas pessoas são assassinadas Jovem foi morto a tiros e travesti esfaqueada

A Polícia Civil de Dourados investiga dois homicídios ocorridos na madrugada deste domingo. Na região do Bairro Estrela Porã, Eduardo Ávalos de Matos, de 20 anos, foi morto com três tiros por volta das 2 horas. Na região sul da cidade, uma travesti não identificada foi assassinada com sete facadas às 5 horas, e deixada na rua.

De acordo com o site Dourados News, Eduardo havia saído com o irmão para uma festa na Rua Demeciano de Matos Pereira, onde foi surpreendido em emboscada. Um desconhecido se aproximou e atirou na direção dele, atingindo-o na perna, rosto e nuca. A vítima tentou correr, mas não resistiu. Ele havia já havia sido alvo de tentativa de homicídio.

A travesti, por sua vez, foi encontrada na Rua 20 de Dezembro, perto da Rua Jandaia. Testemunhas relataram que ouviram o barulho de um veículo chegando ao local seguido de gritos de socorro. Instantes depois, se depararam com a vítima caída. De acordo com a perícia, foi golpeada três vezes no pescoço, duas nas costas e duas no peito.