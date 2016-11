ATO INFRACIONAL Em investigação, planta de maconha

é encontrada em casa de adolescente No imóvel policiais também apreenderam pedra de crack

Adolescente que cultivava maconha foi apreendido e levado para delegacia, ontem, no Bairro Capilé, em Nova Andradina. A planta foi descoberta durante investigação da Seção de Investigações Gerais (SIG), relacionada ao tráfico de drogas.

De acordo com o portal Nova News, policiais foram ao imóvel apurar denúncia de que menor de idade vendia entorpecentes. No quintal, foi encontrada a planta de maconha, com aproximadamente 83 centímetros de altura. Também foi apreendida pedra de crack que estava escondida no guarda-roupas do garoto.

O adolescente foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Depois de ser interrogado e autuado pelo ato infracional de tráfico de drogas, ele foi liberado sob responsabilidade dos pais.