BONITO Em forma de protesto, moradores reproduzem pesqueiro em buraco de rua Moradores colocaram bonecas com vara de pescar e peixe de plástico

Depois das fortes chuvas que atingiram algumas regiões do Estado esta semana, em Bonito, moradores protestaram contra as precariedades da Rua Trinta e um de Março, no Bairro Vila Donária.

De acordo com registro feito ontem (15), moradores revoltados, colocaram em um dos buracos, três bonecas sentadas e duas delas segurando vara de pescar, com peixe de plástico e uma lata de cerveja ao lado, retratando a cena do pesqueiro municipal da cidade que recebe vários turistas durante o ano.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Bonito, mas até a publicação da matéria, não houve retorno.