Trio está preso Motorista combina encontro, tem carro roubado e é jogado em rio Dois adolescentes e um jovem de 21 anos foram presos pelo crime

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos foram apreendidos, e Luiz Carlos Cabanas Alves, 21 anos, acabou preso, depois de roubarem um carro e atirarem o proprietário do veículo amarrado dentro de um rio em Deodápolis. O crime foi na madrugada de ontem.

De acordo com o site Dourados News, os três, mais um homem identificado apenas pelo apelido de Canela, marcaram um encontro com o proprietário do veículo, um homem de 35 anos, em um loteamento localizado nos fundos da Associação Atlética Banco do Brasil(AABB) de Deodápolis.

No local, eles anunciaram o assalto, amarraram a vítima, o colocaram no porta-malas do veículo e seguiram para Dourados, município vizinho.

Os assaltantes tomaram a rodovia MS-276 e ao chegarem à ponte do rio Dourados, tiraram o proprietário do veículo do porta-malas, o jogaram nas águas do rio amarrado e seguiram viagem.

Na manhã deste sábado, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar localizaram o veículo na região do bairro Jóquei Clube, em Dourados, e após várias diligências, conseguiram prender o trio, sendo que Canela, que continua foragido.

Encaminhados à delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, o trio nega participação no assalto e diz que todo o plano foi idealizado por Canela.

Quanto ao proprietário do veículo, a informação é de que ele conseguiu de soltar das amarras e chegar às margens do rio, onde pediu socorro para populares, que o encaminharam para ao hospital Santa Luzia, em Deodápolis. Ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.