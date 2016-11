ESFAQUEAMENTO Em discussão, homem é esfaqueado na cabeça pelo irmão O motivo foi possível roubo de bicicleta

Saiba Mais Homem é ferido com duas facadas depois de briga de bar

Um homem de 39 anos foi esfaqueado pelo próprio irmão, na madrugada de hoje (25) no Bairro Vila Eliana no município de Fátima do Sul.

Segundo informes policiais, após o autor do esfaqueamento chegar em casa alucinado sob uso de drogas, teria acusado seu irmão de roubar uma bicicleta. Com a discussão, ele atingiu o irmão com um golpe de facão.

A vítima teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada para o hospital do município. A polícia foi em busca do autor, mas ele não foi encontrado.