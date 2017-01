Temperatura Em dia de calor recorde, sensação

chega a 44°C em Mato Grosso do Sul Nos próximos dias, previsão é de mais calor sem chuva

Desde que o ano começou, este domingo (8) foi o dia mais quente em muitas cidades do Estado. O calorão foi tanto que em Porto Murtinho a sensação de calor para quem vive na cidade bateu os 44°C, principalmente à tarde.

Segundo levantamento do meteorologia Natalio Abrão, da estação meteorológica da Uniderp, Porto Murtinho foi a cidade do Estado com maior temperatura registrada ontem. Se na pele o calor era de 44°C, nos termômetros a temperatura chegou a 39,9°C.

Em Campo Grande, a máxima foi de 34,2°C e a sensação térmica chegou perto dos 40°C, ficando em 38°C.

Conforme o meteorologista, as características do clima já dão conta de que há massa de ar quente com baixa umidade no Estado. A expectativa é que nas regiões, sul, oeste e central de Mato Grosso do Sul o tempo fique firme e não chove nos próximos dias.