Santa Casa Em coma depois de acidente, jovem precisa de sangue O- e família pede doações Acidente aconteceu em Dois IrmãoS do Buriti e vítima está na Santa Casa

Em coma depois de acidente de carro, Talles Dias França, de 20 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande e precisa de sangue do tipo O negativo. Para ajudar o jovem, família organizou campanha de doação de sangue e pede que quem puder ajudar, procure o hospital ou o Hemosul e façam a doação de qualquer tipo sanguíneo em nome do jovem.

De acordo com a mãe do rapaz, Elaine Vieira Fernandes Dias, de 36 anos, disse ao Portal Correio do Estado que acidente aconteceu na última segunda-feira (14), a 15 km de Dois Irmãos do Buriti.

Filho foi visitá-la no distrito de Palmeira e retornava para o município quando teria dormido ao volante, perdeu o controle da direção do Cobalt que conduzia, bateu em um poste de madeira de cerca às margens da rodovia, capotou e foi arremessado a cerca de 33 metros.

Pessoas que passavam pelo local acionaram viram o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Jovem foi encaminhado a Santa Casa da Capital com traumatismo craniano, fratura na perna e ferimentos no baço.

Ele passou por cirurgia e está em coma no hospital. Como perdeu muito sangue, Talles precisa de doação.

Apesar de precisar do sangue O-, família pede que pessoas com qualquer tipagem façam a doação. "Fizemos a campanha porque ele precisa, mas também para incentivar a doação de sangue de qualquer tipo", disse a mãe do rapaz.

Para fazer a doação, basta procurar qualquer banco de sangue e fazer a doação no nome do jovem, Talles Dias França.

Veja os horários de atendimento dos bancos de sangue da Santa Casa, Hospital Regional, Hospital Universitário e Hemosul:

Santa Casa: segunda a sexta: 7h às 17h e aos sábados: 7h às 11h30

Hospital Regional: segunda a sexta: 7h às 17h

Hospital Universitário: segunda a sexta: 7h às 12h

Hemosul: segunda a sexta: 7h às 12h / Sábado: 7h às 12h