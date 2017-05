saúde Em cinco meses, ocorreram mais

transplantes de rim do que em 2016 Neste ano, já foram realizados sete procedimentos no Estado

Em cinco meses, a Santa Casa conseguiu fazer mais transplantes de rim do que nos últimos dois anos.

Dados do hospital indicam que, neste ano, já foram realizados sete transplantes de rim; destes, cinco foram de doadores falecidos e os outros dois de doadores ainda vivos.

No ano passado, foram realizadas apenas duas destas cirurgias e, em 2015, também. O aumento decorreu da ampliação das equipes de plantão, o que, portanto, aumentou a possibilidade na execução dos procedimentos.

Atualmente, atuam duas equipes de plantão para transplantes, com cinco urologistas, quatro nefrologistas e um oftalmologista especialista em córnea. A equipe multidisciplinar aumentou quando o governo do Estado resolveu, no fim do ano passado, transferir a organização de procura de órgãos, que ficava inoperante no Hospital Regional, para a Santa Casa.

Conforme a assessoria, a mudança tornou possível agregar mais especialistas, quantidade que ainda deve ser ampliada futuramente, de acordo com disponibilidade profissional e repasses.

As dificuldades em montar equipes também esbarram na disponibilidade de médicos plantonistas; na aquisição de medicamentos necessários para tratar o paciente depois do transplante; e, por fim, na própria estrutura física da Santa Casa.

*Leia reportagem, de Bárbara Cavalcanti, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.