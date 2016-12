Confusão Em briga por ciúmes, homem é esfaqueado no rosto pelo namorado da ex O caso foi registrado na delegacia da cidade

Um homem de 37 anos foi esfaqueado no rosto após uma briga na zona rural no município de Dourados, na noite de ontem. O motivo seria uma rixa entre ele e o atual namorado da ex.

Segundo boletim de ocorrência, o homem seguiu a ex-namorada e o atual namorado dela, do local onde estavam até a casa dela. Após chegarem ao local, ambos começaram a discutir e o homem deu um tapa no atual namorado que revidou o esfaqueando no rosto com um canivete.

O autor fugiu do local e a vítima foi encaminhada para atendimento médico com ferimentos leves. A vítima informou à polícia que realmente teria procurado o casal, mas para tomar satisfações por outros motivos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município e o autor não foi encontrado.