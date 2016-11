ESFAQUEAMENTO Em briga de casal marido esfaqueia a esposa e foge Segundo a vítima as agressões são frequentes

Uma jovem de 25 anos foi esfaqueada pelo marido na noite de ontem (28), em frente a uma padaria no Centro de Cassilândia.

Segundo boletim de ocorrência, testemunhas que estavam no local acionaram a polícia, que ao chegar na padaria encontrou a vítima com ferimentos leves pelo corpo e depois de ser questionada pelo policial afirmou que seu marido a teria esfaqueado. A vítima afirma que o casal é usuário de drogas e que as brigas e agressões são constantes.

O autor que já é registrado na delegacia por violência doméstica fugiu do local. Foram realizadas buscas, mas o homem não foi encontrado.