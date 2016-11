DESENTENDIMENTO Em briga de casal, mulher é jogada de carro em movimento Homem contou versão diferente para a polícia

Na madrugada de hoje, um homem e uma mulher ficaram levemente feridos depois de uma briga no Bairro Industrial, município de Três lagoas.

A jovem de 26 anos disse à polícia que os dois eram casados, mas que separaram recentemente, e depois de se encontrarem para conversar sobre o relacionamento, acabaram se desentendendo dentro do carro e o ex-marido teria jogado a mulher para fora.

Ainda conforme a vítima, depois da mulher cair, o ex teria voltado e a puxado pelos cabelos até ser impedido por uma mulher que passava na rua. Ela ficou com lesões nos joelhos, inchaços pelo corpo e lesão na costela.

O rapaz de 26 anos rebateu as informações e disse à polícia que a ex-mulher que tentou manipular o volante, e para não perder o controle do veículo, pediu para ela sair do carro, como ela se negou a sair, ele acabou a empurrando para fora.

Segundo ele, a mulher o agrediu e ainda teria o mordido o braço direito. Ele teve machucados pelo corpo. Os dois foram encaminhados para o hospital e o fato foi encaminhado para a delegacia de polícia do município.