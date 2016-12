Em ataque de fúria, homem agride esposa com deficiência

Felpuda

Político “das antigas” destacou, durante conversa com velhos amigos, o fato de alguns administradores terem de pendurar a chuteira, depois de caírem no ostracismo, em razão da prática de encerrar os mandatos deixando servidores e fornecedores sem pagamento. Segundo ele, tal atitude é o passaporte para o destino do fim de carreira. E citou exemplos. Ai, ai, ai!... Ester Figueiredo