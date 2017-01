MATO GROSSO DO SUL Em apenas dois dias, são registrados quatro casos de abandono de crianças Pais ou responsáveis serão monitorados pelo Conselho Tutelar

Casos de abandono de crianças têm sido frequentes em Mato Grosso do Sul, com ao menos quatro ocorrências registradas em 48 horas.

No domingo, menina de dois anos foi encontrada andando sozinha em rua de Campo Grande.

Em Bela Vista, quatro filhos foram deixados em residência sem supervisão de adulto.

Em Corumbá, bebê de dois meses teve de ficar trancado em casa até chegada do Corpo de Bombeiros. O Conselho Tutelar vai supervisionar todas estas famílias.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a conselheira Giovana Regina Barboza explicou que “cada caso é um caso” quando se trata de abandono de incapaz. Isto porque, segundo ela, é preciso analisar desde a capacidade de comunicação da criança até as condições em que está vivendo.

Ela exemplificou com a ocorrência da menina de dois anos encontrada sozinha por duas mulheres em rua do Bairro Vila Popular. Neste caso, a criança foi levada para abrigo porque não conseguia se comunicar. A mãe só poderá reaver a guarda da filha mediante decisão judicial.

Ainda segundo Regina, quando o Conselho Tutelar é acionado para ir até casa onde há crianças sozinhas e elas conseguem informar o nome ou endereço de algum outro parente não é preciso encaminhá-las para abrigo.

“Depois vamos tentar entender a situação, mas em todos os casos vai acontecer o monitoramento da família”, completou.

OCORRÊNCIAS

Criança de dois anos perdida na rua e sozinha foi encontrada, por volta da meia-noite de domingo (29), por duas mulheres que a acolheram e a levaram para o pelotão de Polícia Militar do Bairro Vila Popular em Campo Grande. Devido a pouca idade a menina não sabia se expressar.

Mãe da criança foi encontrada e disse ter deixado a filha com o irmão dela. O rapaz teria dormido e a garota acabou indo pra rua.

Quatro crianças foram encontradas sozinhas em casa e uma delas implorou para conselheiros tutelares que não fosse levada, senão seria espancada pela mãe. O fato aconteceu na noite de ontem (30), na Rua Ariosto Silveira Lino, no Bairro Espírito Santo, em Bela Vista.

Em Corumbá, casal saiu e deixou bebê de dois meses em casa trancada. Os vizinhos escutaram o choro da criança e chamaram o socorro. O Corpo de Bombeiros foi ao local, arrombou a porta e resgatou a menina que foi entregue para o Conselho Tutelar.