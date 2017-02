MAPA DA VIOLÊNCIA Em 14 anos, MS cai de 7º para 23º estado com maior taxa de morte por arma de fogo Mapa da Violência aponta 353 homicídios por arma de fogo em 2014

Mato Grosso do Sul teve 353 homicídios por arma de fogo no ano de 2014, segundo dados do Mapa da Violência 2016, divulgado hoje. Em 14 anos, Estado caiu da 7ª posição em taxa de mortes por arma de fogo para o 23º.

Conforme o Mapa, que traz dados até 2014, quanto as características das vítimas, maioria são homens, negros e jovens com idade entre 15 e 29 anos.

Das 353 mortes, 334 vítimas eram homens e 19 mulheres. Quanto a faixa etária, 11 tinham entre 1 a 14 anos, 202 entre 15 e 29 anos, 131 de 30 a 59 anos e sete com 60 anos ou mais.

Já em relação a cor da pele, 103 eram brancos e 235 negros.

Só em Campo Grande foram registrado 110 homicídios, sendo a Capital a cidade com maior número de mortes no Estado e a 22ª com maior índice dessa mortalidade no país.

Na comparação entre o ano de 2014 e 2013, houve aumento no número de homicídios, com 39 mortes por arma de fogo a mais, o que representa crescimento de 12,4%.

Porém, quando comparado os últimos 10 anos, índice é negativo em 8,8%. Em 2004, foram registradas 387 mortes, redução de 34 homicídios em relação ao número registrado em 2014.

Estado ocupa a 23ª posição no ranking das unidades da federação com maiores taxas médias de homicídios por arma de fogo, com índice maior apenas que Tocantins, Roraima, São Paulo e Santa Catarina.