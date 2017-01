Levantamento Quase 1,2 mil sul-mato-grossenses deixaram planos de saúde em 2016 Em todo Centro-Oeste número chega a 40 mil pessoas

Durante todo o ano passado, quase 1,2 mil sul-mato-grossenses deixaram de ter plano de saúde. Levantamento divulgado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) revela que em todo o Centro-Oeste, mais de 40 mil pessoas tiveram de encerrar ou foram desligadas de empresas que ofereciam o plano privado.

Os dados revelam que em dezembro de 2015 havia 554.105 pessoas com plano de saúde, um ano depois, em dezembro do ano passado, o montante caiu para 552.906 pessoas.

A variação de pessoas que não têm mais plano de saúde ficou em -0,2% no Estado. Apesar de nagativo, o número não é tão ruim como do vizinho Mato Grosso, onde mais de 16 mil pessoas deixaram planos de saúde no ano passado. Por lá, a variação ficou em -3%.

O levantamento revela, ainda, que a maior parte dos sul-mato-grossenses que possui plano de saúde contratou a modalidade coletivo, seguido do coletivo empresarial, individual ou familiar e, por último, coletivo por adesão.

Em todo o Brasil, 1,37 milhão de brasileiros deixaram de ter plano de saúde médico-hospitalar.