Em pneu Eletricista é preso com armas e munições em estepe; 2º caso em menos de 24 horas Ontem à tarde, aposentado foi preso pelo mesmo crime na BR-060

Eletricista de 38 anos foi preso por tráfico internacional de arma de fogo depois de ser flagrado com pistolas, revólveres e munições de armas de calibre restrito escondidas no estepe de uma picape, na madrugada de hoje, na BR-262 em Água Clara.

Esta é a segunda apreensão de armas e munições transportadas em estepes feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em menos de 24 horas no Estado.

Conforme a PRF, motorista conduzia uma Saveiro e estava com a esposa, de 28 anos, como passageira. Ele demonstrou nervosismo durante abordagem e levantou suspeita dos policiais.

Em revista ao veiculo, foi observado que o estepe estava preso com uma corrente e cadeado e condutor informou não ter a chave.

Pneu foi cortado para checagem e dentro foram encontrados cinco pistolas, três revólveres e 300 munições de calibre .9 mm, .38 e .22.

Motorista disse que levaria as armas de Ponta Porã até Belo Horizonte (MG) e receberia R$ 1,7 mil pelo transporte. Passageira do veículo afirmou não saber da existência dos produtos.

Homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com as armas, carro e munições apreendidas. Além do tráfico de armas, ele vai responder por contrabando.

OUTRO CASO

Na tarde de ontem, aposentado de 79 anos foi preso transportando pistola 9mm e 4,5 mil munições no estepe de uma caminhonete, na BR-060, em Camapuã.

Ele disse a polícia que comprou o armamento em Sidrolândia por R$ 7 mil e levaria até Goiânia (GO), onde mora. Objetos ilícitos foram apreendidos e aposentado preso.