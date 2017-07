Oportunidade Depois de 13 anos, Câmara abre concurso com 70 vagas para ensino médio e superior Salário vai de R$ 1,6 mil a R$ 2,8 mil

Após 13 anos sem concurso público, a Câmara Municipal de Campo Grande realiza seleção e o edital já está disponível no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). Serão oferecidas 70 vagas de nível superior e médio nas áreas de controle interno, sistemas, administração, contabilidade, jornalismo, publicidade, redação, informática, segurança do trabalho, técnico legislativo e tradução de língua de sinais.

As inscrições estarão disponíveis a partir de hoje (31) até o dia 27 de setembro. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio custa R$ 90 e para os de ensino superior, R$ 110. Conforme o edital, todas vagas têm carga horária de 30 horas semanais. Os salários para o nível médio são de R$ 1.672,27 e para as vagas de nível superior, R$ 2.833,33. O edital completo está disponível no site da Fapec.

As cotas foram divididas em 18%, com 10% para negros, 5% para deficientes físicos e 3% para índios dentre as 70 oportunidades disponibilizadas. Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 22 de outubro de 2017 em Campo Grande, em horários e endereços que ainda serão divulgados em edital específico.

Conforme divulgado ontem pelo Portal Correio do Estado, a Fapec vai ficar responsável por aplicar as provas do poder Legislativo da Capital divulgou que todo o dinheiro arrecadado será apenas para o custo do certame.

COMISSIONADOS

O concurso público para a Casa de Leis é realizado depois de 13 anos. Na Câmara, o número de comissionados, que não entraram no serviço público por meio de concurso, é equivalente a 93% do total de servidores.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), que no ano passado abriu inquérito para investigar a questão, havia, em 2016, total de 657 comissionados, o que equivale a 93,5% dos servidores, ante 45 efetivos, que representa apenas 6,41% dos trabalhadores do Legislativo Municipal.