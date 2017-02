Edição 2017 Ecofolia em Bonito atrai multidão

para festejar o carnaval Balneário também atraiu turistas e moradores

Edição 2017 do "Ecofolia Bonito – Carnaval da Natureza” é realizado na Avenida Heron do Couto e atrai multidão todos os anos, já que a cidade é tida como um dos principais destinos para comemorar a data festiva em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são cinco noites e duas matinês de Carnaval a serem realizadas no mesmo local onde aconteceram as duas últimas edições.

Avenida foi interditada nos dois sentidos nas proximidades do palco e o trânsito de veículos será realizado pelas ruas Cândido Luiz Braga, que dá acesso ao Viveiro Municipal e aos conjuntos Bom Viver, I e II) e Rua 19 de Novembro.

Balneário da cidade ficou lotado durante esta terça-feira, 28.