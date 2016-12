CELEBRAÇÃO Primeiro bispo nascido em Mato

Grosso do Sul será ordenado hoje Evento contará com a participação de diversos bispos Salesianos

Na noite de hoje será celebrada a ordenação episcopal do primeiro bispo do Mato Grosso do Sul, o Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. O evento acontecerá ás 19 horas no Ginásio Dom Bosco em Campo Grande.

A celebração terá a participação de quatro bispos dentre eles o bispo Dom Segismundo Martinez Alvarez, da Diocese de Corumbá. A missa será concelebrada pelo Inspetor Salesiano padre Gildásio Mendes, pelo vice-Inspetor de Manaus, Pe. Antônio de Assis Ribeiro, e por salesianos das Inspetorias de Campo Grande e de Manaus.

O novo bispo que tem 49 anos é natural de Corumbá mas nos últimos anos atua como pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e diretor da obra social Paulo VI em Campo Grande.