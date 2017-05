PRF Durante fiscalização, polícia apreende

57 quilos de cocaína em rodovia Droga seria levada para o Estado de São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu carregamento de 57 quilos de cocaína escondida no fundo falso de um veículo, nesse fim de semana, na BR-060, em Sidrolândia. Jovem de 21 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações da PRF, veículo Palio Weekend, com placas de Dourados, foi abordado e após suspeita do condutor, foi realizada vistoria no carro, ocasião em que foram encontrados 54 tabletes de cocaína escondidos na lataria do carro.

Condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado até a Polícia Judiciária.