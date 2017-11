Naviraí Após desentendimento, homem

é morto a facadas em frente de casa Autor do crime conseguiu fugir e não foi localizado

Roberto Dias de Oliveira, 41, foi morto a facadas na noite de ontem (20), em frente a residência onde morava, na Rua Vitória, Bairro Varjão, em Naviraí. A polícia realizou diligências na tentativa de encontrar o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

De acordo com informações do Tá Na Mídia Naviraí, Roberto teve desentendimento com o autor que desferiu vários golpes de faca. Não há informações sobre a quantidade de golpes e onde a vítima foi atingida.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu caminhar até a Rua Niterói onde foi achado por populares. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em via pública.

Vizinhos informaram que o desentendimento aconteceu após Roberto ser flagrado com a mulher do autor.

Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, onde será investigado.